Salzgitter. Am Montag beginnen die Tarifverhandlungen für Beschäftigte bei Salzgitter Flachstahl, Peiner Träger und anderen Stahlherstellern.

Am Montag, 13. November, beginnen Tarifverhandlungen in der Stahlindustrie, die in die Geschichte eingehen könnten: Die IG Metall will erstmals eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. „Uns geht es nicht um eine Arbeitszeitverkürzung zum 1. Januar 2024 oder 2025, sondern um eine Verkürzung der Arbeitszeit dann, wenn die Folgen der Transformation zuschlagen“, erklärt Knut Giesler, Verhandlungsführer der IG Metall, im Interview mit unserer Zeitung. Der Umbau der Stahlindustrie weg vom Hochofen und hin zur Klimaneutralität kostet Prognosen zufolge tausende Arbeitsplätze. Die Salzgitter AG allein rechnet mit bis zu 800 wegfallenden Jobs.