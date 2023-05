Nintendo: Neues Zelda-Spiel stellt Verkaufsrekord auf

Mi., 17.05.2023, 20.24 Uhr

Der vergangene Woche erschienene neue Teil der legendären Videospielreihe Zelda hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" sei in den ersten drei Tagen mehr als zehn Millionen Mal verkauft worden, erklärte der japanische Spieleentwickler Nintendo am Mittwoch. Damit sei es in Europa sowie Nord- und Südamerika das "am schnellsten verkaufte" Nintendo-Konsolenspiel aller Zeiten.

Video: Freizeit, Modernes Leben, Wirtschaft und Finanzen, Kultur, Kunst, Unterhaltung