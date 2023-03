Galeria Karstadt Kaufhof Volksbank Brawo wartet auf „neue Fakten“ in Sachen Galeria

Foto: Bernward Comes

„Wir hatten ein wirklich attraktives Angebot für den Mieter mit Mietreduzierung und Investitionszuschüssen vorgelegt“, heißt es von der Volksbank am Freitag.

Braunschweig. Sie beharrt auf dem eigenen Angebot. Derweil hat die Modekette Aachener Interesse am Galeria-Kaufhaus in Bremen, an Braunschweig nicht – bislang.