Entscheidung erwartet – bleibt Galeria in Braunschweig?

Braunschweig. Am Montag will das Management offenbar bekanntgeben, welche der 131 Standorte schließen müssen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bangen seit Wochen.

Am heutigen Montag könnte sich nach Informationen unserer Zeitung entscheiden, welche Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden. Die insolvente Warenhauskette will rund 40 von 131 verbliebenen Filialen abwickeln, zwischenzeitlich war sogar die Rede von rund 90 Häusern. In unserer Region gibt es nach zahlreichen Kaufhaus-Schließungen in den vergangenen Jahren noch zwei Galeria-Standorte – in Braunschweig und in Goslar.

Betriebsversammlung anberaumt

Bei Galeria in Braunschweig sind rund 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Für Dienstag ist dort nach Informationen unserer Zeitung bereits eine Betriebsversammlung für die Beschäftigten anberaumt.

Vermieter der Galeria-Immobilie an der Schuhstraße ist die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (Brawo). Ein Sprecher der Volksbank hatte unserer Zeitung zuletzt Gespräche zwischen der Brawo und Galeria bestätigt, wollte sich aber nicht zu Details äußern. Ob ein Standort schließen muss oder nicht soll entscheidend davon abhängen, inwiefern sich die Warenhauskette mit dem Vermieter des Standorts einigen kann.

Zweites Schutzschirmverfahren

In Braunschweig steht bereits das ehemalige Kaufhof-Gebäude neben dem Schlossplatz leer, außerdem die Karstadt-Filiale im Gewandhaus in der Innenstadt.

Die Buchstaben von Galeria Kaufhof werden im November 2020 von dem Kaufhaus in Braunschweig abmontiert. Eigentümerin des Hauses ist ebenfalls die Volksbank Brawo. Zu neuen Nutzungsmöglichkeiten steht die Bank eigenen Angaben zufolge in Kontakt mit der Stadtverwaltung. Foto: Norbert Jonscher / Archiv

In Goslar bangen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ebenfalls um ihre Jobs. Der Buero.de-Unternehmer Markus Schön hatte an der Goslarer Filiale sowie an 46 weiteren Standorten der Warenhauskette Interesse geäußert, sein Übernahmeangebot kurz vor Weihnachten aber wieder zurückgezogen.

Galeria hatte Ende Oktober das zweite Schutzschirmverfahren innerhalb von zwei Jahren beantragt. Bundesweit arbeiten rund 17.000 Menschen bei Galeria Karstadt Kaufhof.

