Friseur „Haarwerk“ führt die Viertage-Woche ein

Sie selbst haben schon vor gut zwei Jahren dafür gesorgt, dass sie beruflich etwas weniger eingespannt sind: „Wir haben jetzt ungefähr eine 34-Stunden-Woche“, erzählt Sascha Vollmer, mit Silvio Christall Inhaber des Friseursalons Haarwerk im Braunschweiger östlichen Ringgebiet. Davor waren es eher um die 50 Stunden pro Woche. Für ihre Mitarbeiter soll es nun in dieselbe Richtung gehen: Vollmer und Christall führen ab 1. Januar die Viertage-Woche ein – bei vollem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch. „Wir wollen es nicht nur für uns gut haben, sondern für alle“, erklärt Christall.

Für einen Friseur, Dienstleister generell, ist das eher ungewöhnlich, finden auch die Inhaber. Sie sind aber überzeugt, dass sie den Umsatz halten können und bei den Mitarbeitern Zufriedenheit ernten werden. Außerdem wollen sie mit dem Zeitgeist gehen, nicht stehenbleiben – auch wenn sie ihren Salon schon seit 18 Jahren führen.

Auch IG Metall fordert 4-Tage-Woche

Mit der Forderung nach einer Viertage-Woche geht aktuell auch die Industriegewerkschaft IG Metall in die anstehende Tarifrunde für rund 3,8 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie. Die Viertage-Woche soll eine Antwort auf die Krise, die strukturellen Umbrüche etwa in der Autoindustrie sein. Auch Vollmer und Christall reagieren gewissermaßen auf eine Krise: Bei ihnen geht es allerdings nicht um einen Strukturwandel und das Sichern von Jobs, sondern um die Lösung eines ganz anderes Problems: Mitarbeiter zu finden und zu halten.

Denn Personal zu bekommen, erzählt Christall, werde in der Friseurbranche immer schwieriger. „Hatten wir früher noch 50 Bewerbungen, sind es jetzt vielleicht fünf“, sagt der 51-Jährige. Auch die Fluktuation sei in der Branche relativ hoch. Die Auszubildenden, die bei Haarwerk gelernt hätten, wüssten den Betrieb zu schätzen. Externe würden hingegen häufiger mal wechseln, wollten in verschiedenen Salons Erfahrungen sammeln.

Größere Zufriedenheit und mehr Freizeit

Erst im Sommer haben zwei Friseure „Haarwerk“ verlassen, eine ist nun schon neu angestellt, eine weitere wird noch gesucht. Mit der 4-Tage-Woche wollen sie bei den potenziellen Mitarbeitern punkten. „Bei der 1990er-Generation ist der Freizeit-Gedanke größer, sie wollen sich stärker selbst verwirklichen, als unsere Generation das damals vielleicht wollte“, sagt Vollmer, 46. Und Christall ergänzt: „Der Begriff ,Work-Life-Balance’ ist so abgenutzt, aber darum geht es: Um Zufriedenheit, mehr Freizeit zu haben, von der Arbeit nicht so gehetzt zu sein und damit auch weniger anfällig für Krankheiten.“ „Für uns wird es auch entspannter“, sagt Vollmer, „weil die Mitarbeiter mehr Zeit haben, private Dinge an ihrem freien Tag zu erledigen. Termine, die sonst schon einmal in den Arbeitstag geschoben werden müssen.“

Bei Friseurin Lina Beck, die seit acht Jahren im Salon arbeitet, kommt das Experiment ihrer Chefs gut an. „Alle finden, dass das eine super Idee ist, ich auch. Es ist schön, mehr Freizeit zu haben“, sagt die 26-Jährige. Nutzen will sie sie zum Beispiel dafür, mehr Sport zu treiben. Wie die Inhaber berichten, seien die Mitarbeiter zunächst aber skeptisch gewesen und hätten gefragt, wo der Haken sei. Als sie überzeugt gewesen seien, dass sie keine Einbußen haben werden – im Gegenteil – sei die Freude groß gewesen.

30- statt 38-Stunden-Woche

Friseurin Lina Beck ist dienstälteste Mitarbeiterin im „Haarwerk“: Die 26-Jährige absolvierte dort ihre Ausbildung und blieb. Insgesamt frisiert sie seit acht Jahren im Salon von Sascha Vollmer und Silvio Christall. Foto: Bernward Comes

Die fünf Mitarbeiter haben statt einer 38- oder 40-Stunden-Woche also bald eine 30- oder 32-Stunden-Woche. Ihr neuer freier Tag liegt am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag – weil freitags und samstags der Kundenansturm am größten ist. „Wir betiteln es erst einmal als Projekt und lassen die Mitarbeiter in den 5-Tage-Verträgen“, sagt Vollmer. Sicher ist sicher. Aber eigentlich sind die zwei Salon-Inhaber davon überzeugt, dass ihr Konzept aufgeht. „Wir haben uns die Auslastung und den Umsatz angeschaut und es durchkalkuliert“, erklärt Vollmer.

Er und Christall gehen davon aus, dass es durch die Umstellung auch eine Verschiebung bei den Kunden gibt – ist die angestammte Friseurin in ihrem freien Tag, kommt man halt ein anderes Mal. Die Geschäftsführer erwarten sich für die Zukunft weniger Leerlauf und mehr Effizienz im Geschäft. „Es wird sicher auch Tage geben, an denen wir zu 100 Prozent ausgelastet sind“, sagt Vollmer. Das werde sich aber einspielen. Vor allem, wenn das Team – aktuell zehnköpfig mit drei Auszubildenden – noch wachsen.

„Vielleicht ziehen andere nach“

Vollmer und Christall haben „Haarwerk“ 2003 gegründet. Sie sind „etabliert“, wie sie selbst sagen. Das soll aber bloß nicht Stillstand bedeuten. Mit dem 4-Tage-Projekt wollen sie etwas wagen, sich weiterentwickeln. „Vielleicht ziehen andere Geschäfte ja sogar nach“, sagt Vollmer.