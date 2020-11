Stromer fahren aus der Nische

Das Corona-Jahr 2020 wird in Deutschland zu einem Jahr der Elektro-Mobilität. Dank staatlicher Förderung fahren Autos mit reinem Elektro- oder Hybridantrieb aus der Nische. Lag ihr Marktanteil in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zusammen noch bei 3 Prozent, waren es Ende September des laufenden Jahres bereits 10 Prozent. Professor Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach, erwartet bis Jahresende einen Marktanteil von rund 12 Prozent, wie er in einer Studie schreibt.

VW-Chef Diess: Wir können nicht weiter warten VW-Chef Herbert Diess machte sich in einem Beitrag im sozialen Netzwerk Linked-In erneut für einen Ausbau der E-Mobilität stark. „Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, haben wir keine Zeit, weiter zu warten und über mögliche Technologien zu diskutieren, für die heute wesentliche Grundlagen fehlen und selbst einer optimistischen qualifizierten Abschätzung nicht standhalten“, schrieb er. E-Auto-Segment wächst in Deutschland gegen den Trend Die Folgen der Corona-Krise haben auf dem deutschen Automarkt tiefe Spuren hinterlassen. In den ersten neun Monaten ging die Zahl der Neuzulassungen um 25,5 Prozent auf 2,04 Millionen Autos zurück. Ganz anders verläuft dagegen die Neuzulassungskurve für Autos mit Elektroantrieb. Die Zahl der neu zugelassenen Stromer stieg nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes von Januar bis September um 105,4 Prozent auf 98.369. Zudem wurden 311.923 Hybride – also Autos mit Verbrenner- und Elektromotor – neu zu gelassen, eine Steigerung von 91 Prozent. Werden aus den Hybriden die Plug-in-Hybrid-Modelle herausgerechnet, zeigt sich, dass dieses Segment am stärksten wuchs. 105.882 Neuzulassungen stehen für ein Wachstum von 299,8 Prozent. Autoexperte Bratzel: Zeitenwende in diesem Jahr Nach Angaben Bratzels hat sich das Wachstum im gesamten Elektro-Segment im Oktober noch beschleunigt. Auch er spricht mit Blick auf diese Entwicklung von einer Zeitenwende in diesem Jahr. „Hierzu trägt auch wesentlich die Innovationsprämie der Bundesregierung bei, die die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der E-Fahrzeuge gesteigert hat und zusätzlich die Akzeptanz der E-Mobilität erhöht“, schrieb er. Batterien würden zu selten geladen Zugleich fordert der Autoexperte eine Art Gegenwert für die staatliche Förderung von Plug-in-Hybriden. Wie Bratzel unserer Zeitung sagte, sei die staatliche Kaufprämie nur dann gerechtfertigt, wenn die Plug-in-Hybrid-Modelle sauberer seien als vergleichbare Verbrenner. Das gelinge aber nur, wenn die Batterien der Autos regelmäßig geladen würden, um den E-Motor anzutreiben. Bei Firmenfahrzeugen geschehe dies aber häufig nicht. Als Strafe Rückzahlungen oder höhere Steuern Bratzel fordert daher, dass die von den Autos aufgezeichneten Realverbräuche ausgelesen und den Behörden zur Verfügung gestellt werden müssen. Das könne über den Hersteller geschehen, oder aber die Daten könnten bei der Hauptuntersuchung alle zwei Jahre erfasst werden. Stelle sich dann heraus, dass Plug-in-Hybride keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, müssten Rückzahlungen oder höhere Steuern fällig werden, sagte er. VW-Chef Diess: An E-Mobilität führt kein Weg vorbei VW-Chef Diess betonte auf Linked-In einmal mehr, dass er in E-Antrieben – Batterie und Plug-in-Hybride – die Lösung für die saubere Mobilität der Zukunft sieht. Das gelte auch mit Blick auf das Einhalten der strengeren CO 2 -Grenzwerte. Dafür müsse der Strom allerdings aus erneuerbaren Energie kommen. Wasserstoff wirtschaftlich nicht vertretbar Dagegen könnten etwa in der Golf-Klasse auch mit der neuesten Generation Verbrennermotoren die Flottenziele nicht erreicht werden. Das gelte ebenso für die Hybridsysteme, die Bremsenergie zum Laden nutzen. Auch Autos mit Erdgas-Antrieb seien nicht geeignet. Diess lehnt ebenso den Einsatz synthetischer Kraftstoffe in Pkw ab, deren Energiebilanz schlechter sei als E-Antriebe. Der Einsatz von grünem Wasserstoff sei wirtschaftlich nicht vertretbar. Diess: „E-Mobilität ist die einzig vernünftige Lösung. Also: Von Technologieoffenheit zu sprechen, klingt schön, kommt sicher auch bei vielen Leuten gut an – besonders bei den Firmen, die noch am Verbrenner klammern und hoffnungslos auf Zeit spielen. Es hilft aber nicht.“