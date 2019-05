N-Bank steigert Fördersumme für die Region auf 156 Millionen

Die N-Bank, Förderbank des Landes Niedersachsen, hat 2018 Fördermittel in Höhe von 156 Millionen Euro in der Region vergeben. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Summe damit um knapp 25 Prozent. Die Fördersumme legte so im vierten Jahr in Folge zu und erreichte eine Verdreifachung gegenüber 2015,...