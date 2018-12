SUV verdienen das Geld für die Zukunft von VW

Gerade erst hat der VW-Konzern angekündigt, weltweit in den Ausbau von Zukunftstechnik zu investieren, insbesondere in die Elektro-Mobilität. Seit Donnerstag steht nun fest, dass ein Viertel dieser Summe auf die Konzern-Kernmarke VW entfällt: 11 Milliarden Euro. In diesen Summe nicht enthalten sind...