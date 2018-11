Verhärtete Fronten im Käfer-Streit

Im Streit um Ansprüche am Käfer-Nachfolger Beetle ist am Mittwoch am Landgericht Braunschweig keine Einigung erzielt worden – auch ein Urteil zeichnete sich noch nicht ab. Das bisher einzig Unstrittige: Karosseriebauer Erwin Komenda war an der Entwicklung des Ur-Käfers in den 1930er Jahren...