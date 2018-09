Das Logo von Volkswagen glänzt an der Heckklappe des neuen Transporters "Buzz Cargo" am Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) bei der IAA Nutzfahrzeuge.

Wolfsburg. Die Autobranche braucht in Zeiten der E-Autos, Digitalisierung und Vernetzung Software-Experten, während die Angestellten in den Motorenwerken bangen.

Digitalisierung: VW will Software-Entwickler selbst ausbilden

E-Autos, Digitalisierung und Vernetzung - das sind die großen Trends der Autoindustrie. Dafür braucht die Branche vor allem Software-Experten, während die Beschäftigten in den Motorenwerken bangen. Schon IG-Metall-Chef Jörg Hofmann machte klar, dass für die baulich einfacheren Elektroantriebe weniger Beschäftigte gebraucht werden.

VW will Entwickler selbst ausbilden

Volkswagen reagiert darauf - Personalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratschef Bernd Osterloh stellen am Freitag (13.30 Uhr) im Beisein von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein Qualifizierungsprogramm für die Beschäftigten vor. Künftig will der Autoriese Software-Entwickler in Zusammenarbeit mit Hochschulen sowie privaten Anbietern selbst ausbilden.