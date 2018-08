Schmid-Gruppe investiert 30 Millionen in Hannover

Die Schmid-Gruppe mit Hauptsitz in Helmstedt investiert 30 Millionen Euro in den Neubau ihrer Bosch-Servicestelle, ein Bürohaus sowie den Bau von Wohnhäusern in Hannover. Vergangene Woche feierte sie Richtfest im Wohnquartier „Neue Südhöfe“ in der Landeshauptstadt. Dort war bis zu seinem Abriss...