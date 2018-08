500 Millionen für den Abgastest

Am stärksten im VW-Konzern wird die Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP die Marke VW belasten. Mit rund 500 Millionen Euro rechnet der Markenvorstand im laufenden Jahr – oder mehr. Das erklärten Controlling-Vorstand Arno Antlitz und Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann am Donnerstag in einer...