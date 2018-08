Die Spätfolgen von Dieselgate

Die „leidige“ Diesel-Diskussion hofft Herbert Diess bald hinter sich zu lassen. Der VW-Konzernchef, seit etwa 100 Tagen im „Amt“, blickt in die Zukunft, setzt auf die Digitalisierung und Elektromobilität. Über die vor Kurzem bekanntgegebene Aufstockung der Anteile am Start-up Quantumscape kann er sich sogar eine Zellfertigung für die nächste Batterie-Generation vorstellen, wie er am Mittwoch bei der Präsentation der...