Postbank schließt 100 Filialen

Die Postbank will bis Ende des Jahres etwa jede zehnte Filiale schließen. Das berichtet die „Bild am Sonntag“. Privatkunden-Vorständin Susanne Klöß-Braekler sagte demnach: „Am Ende werden es deutlich über 100 in diesem Jahr sein.“ Ein Teil wurde bereits geschlossen. Vertrauliche Unterlagen, die der Zeitung nach eigenen Angaben vorliegen, listen 72 Städte in ganz Deutschland auf – darunter Braunschweig....