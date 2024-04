Berlin. Stefans Ehe ist angespannt. Beim Flirt mit anderen empfindet er neben der Scham auch Glücksgefühle – bis seine Frau alles herausfindet.

Stefan steht unsicher an der Uferpromenade des Flusses, der durch seine Heimatstadt fließt. Nervös knibbelt er an seinen Fingern. Immer wieder spielt er mit den Zähnen an seinem Bart. Er scheint, vor Anspannung fast zu zerplatzen. „Dort oben, an der Bar des Restaurants, habe ich mich das ein oder andere Mal mit jemandem getroffen“, erzählt der Familienvater mit einer Mischung aus kühler Sachlichkeit und tiefer Scham.

Es war nicht seine Frau, mit der er sich dort verabredet hatte. Es waren Männer. Bekanntschaften aus einer Dating-App. Es gab Drinks, viel Small Talk, Komplimente. Es wurde über die Jobs geredet, aber auch über sexuelle Neigungen. Dass Stefan eigentlich verheiratet war, kam selten zur Sprache. Verschwiegen habe er es aber nie, sagt Stefan, der eigentlich anders heißt.

„Nach den Treffen bin ich immer voller Angst heimgefahren“, erinnert er sich. „Als ob auf meiner Stirn stehen würde ‚Ich habe dich hintergangen‘.“ Stefan hatte das Gefühl, seine Frau könnte riechen, dass etwas nicht stimmt, dass er fremdgeht. Er fürchtete, sich mit jeder Kleinigkeit zu verraten. Und das war das Letzte, was er wollte. „Ich wollte meine Frau nicht verletzten, sie nicht verlieren, nicht verlassen“, betont er.

Fremdgehen in der Ehe: Dating-App für den Seitensprung

Stefan war gerade zum zweiten Mal Vater geworden, seine Frau kämpfte mit den Hormonen, Familie und Freunde waren nach einem berufsbedingten Umzug weit weg. Ein soziales Auffangnetz gab es noch nicht – weder für sie noch für ihn. Stefan habe zu Hause ihren Stress und Frust abbekommen, habe als Katalysator gedient, wie er sagt. Zusätzlich habe sich sein neuer Chef als narzisstischer Tyrann entpuppt.

„Aber außer Arbeit und Familie hatte ich zu dem Zeitpunkt nichts anderes im Leben. Keine Freunde und kein Privatleben“, erinnert sich Stefan. „Ich brauchte dringend einen Ausgleich im Leben. Irgendeine Form von Bestätigung.“ Eine Dating-App zum Flirten zu nutzen, schien ihm die schnellste und einfachste Lösung zu sein. Nachrichten tippen ginge schließlich auch mal nebenbei.

„Mir war klar, dass ich keine Beziehung auf Gefühlsebene suche, meine Familie war mir heilig, auch meine Frau liebte ich über alles“, versucht sich Stefan zu erklären. „Das hat sich bis heute nicht geändert.“ Er habe sich schon immer auch ein wenig zu Männern hingezogen gefühlt. Mit ihnen zu kommunizieren, habe sich einfacher angefühlt. Die Fronten seien klar gewesen. Treffen waren eher Spielerei, ernste Absichten gab es auch vor den Dates nicht.

Fremdgehen verheimlichen „war unglaublich anstrengend“

„Meiner Frau habe ich nach Treffen erzählt, dass ich lange arbeiten musste. Spätdienst, Überstunden, Firmen-Events, endlose Meetings.“ Nichts Ungewöhnliches bei Stefan. Dass er in der Stadt unterwegs war, bekam sie nicht mit. Sie war eingespannt mit zwei kleinen Kindern daheim, kämpfte laut Stefan mit eigenen Problemen, dem Spagat zwischen Familie und Job, dem Drang, alles perfekt machen zu wollen, und sie war depressiv. Dass er sie ohnehin nur enttäuschen würde, sei für seine Frau sowieso klar gewesen. „Gefühlt konnte ich in dieser Zeit nichts richtig machen.“

„Aber natürlich war dieses Katz-und-Maus-Spiel unglaublich anstrengend“, erzählt Stefan und atmet schwer, während er langsam am Fluss entlangläuft. Plötzlich bleibt er stehen. „Ich bin nicht stolz darauf, was ich getan habe. Es hat vieles in unserer Beziehung unnötig schwieriger gemacht.“ Stefan wendet den Blick ab, als schäme er sich für das, was er gleich erzählen wird. „Gleichzeitig war es unglaublich aufregend, andere zu daten. Da war der Reiz des Verbotenen, das Adrenalin, dieses Knistern. Es war wie ein Energie-Kick, um mein eigenes, eigentliches Leben weiter zu ertragen.“

Stefan klingt erschöpft und ratlos, wenn er an die Zeit zurückdenkt, in der er seine Frau betrogen hat. „Ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen“, sagt Stefan. Er möchte sich erklären, rechtfertigen. „Ich weiß, ich hätte meine Frau nicht betrügen dürfen, aber ich habe mich so nach Anerkennung und Bewunderung gesehnt. Ich wollte mich endlich mal wieder begehrenswert fühlen.“

Beim Fremdgehen erwischt – so kam Betrug ans Licht

Noch heute, fünf Jahre nachdem er erwischt wurde, erinnere er sich an die Glücksgefühle, die er damals bei seinen Dates erlebt habe. „Das Leben fühlte sich für einen kurzen Moment so gut und unbeschwert an.“ Stefan vergleicht es mit der Suche nach einer heilen Welt, einem Paralleluniversum, während er zeitgleich versucht habe, sein eigentliches Leben zu retten, stark für seine Frau und seine Kinder zu sein – und damit völlig überfordert gewesen sei.

Stefans Dates flogen auf, als seine Frau die App auf seinem Handy entdeckte. Sie sah den Chatverlauf. Stefan erinnert sich nicht mehr an viel, was dann geschah. Verdrängt habe er es, um den Schmerz nicht noch einmal zu durchleben. „Aber ich weiß noch, wie ich erst noch verzweifelt spontane Lügen erzählt habe, die keinen Sinn ergaben, die alles nur noch schlimmer machten.“ Er habe noch verhindern wollen, dass sein Betrug ans Licht komme, als es längst zu spät gewesen sei.

Heute frage er sich oft, ob er am Ende unterbewusst absichtlich unvorsichtig war und habe auffliegen wollen. „Anfangs habe ich alle Nachrichten sofort gelöscht, später hatte ich die App auf meinem Startbildschirm“, erzählt Stefan. Sein Blick ist leer. „Irgendwann war ich wohl so gestresst, dass es mir egal war, ob ich erwischt werde.“ Er habe gespürt, dass es so nicht weitergehen kann. „Ich wollte niemanden enttäuschen – und zeitgleich war ich das größte Arschloch, einfach nur scheiße“, sagt Stefan, während er aufs Wasser starrt. Man spürt, dass er sich dafür selbst verachtet.

Mehrfach betrogen, aber Ehe dennoch gerettet

Nach Monaten voller Streits, Distanz, emotionalen Zusammenbrüchen und dem Versuch, das Gefühlschaos irgendwie selbst in den Griff zu bekommen, entschieden sich Stefan und seine Frau zu einer Paarberatung. Zeitgleich starteten beide eine Psychotherapie, wie Stefan erzählt. „Das hat mir gezeigt, dass ich nicht stark genug bin, alle meine Probleme alleine durchzustehen, und dass das auch niemand von mir erwartet.“ Noch immer falle es ihm schwer, aktiv um Hilfe zu bitten und offen über Probleme zu sprechen.

„Aber mein Leben, meine Geisteshaltung hat sich nach dem Fremdgehen verändert“, sagt Stefan. Er sei aktiver, habe gelernt, konstruktiver mit Herausforderungen und depressiven Phasen umzugehen. Stefan wechselte den Arbeitgeber, um den Druck zu beenden, das toxische Umfeld loszuwerden. „Und ich habe mich seither nicht mehr gescheut, unangenehme Entscheidungen zu treffen, wenn sie mir langfristig guttun.“

Stefan und seine Frau sind noch immer zusammen. „Ich glaube, wir haben uns beide oft gefragt, warum“, sagt er. „Aber da ist einfach eine tiefe Liebe und Verbundenheit.“ Auch fünf Jahre später sei der Betrug noch Thema. Manchmal, so Stefan, habe er das Gefühl, sein Leben lang dafür büßen zu müssen. „Dabei will ich am liebsten einfach nur nach vorne schauen.“ Dass seine Frau oft misstrauisch sei, sei aber völlig okay. „Ich kann damit entspannter und verständnisvoll umgehen, da ich nichts mehr zu verheimlichen habe.“

Dass er seine Frau nie mehr betrügen würde, dafür könne er seine Hand nicht ins Feuer legen. Hundertprozentige Sicherheit gäbe es nie. Stefan zuckt mit den Achseln. „Ich versuche, nicht mehr in den gleichen negativen Gefühlszustand zu geraten, der mich damals zum Fremdgehen verleitet hat.“ Manchmal würden Gedanken an damals aufblitzen, ein sporadisches Verlangen nach dem Kick. Das sei aber gut handhabbar. „Denn neben den damaligen Glücksgefühlen sind auch der Schmerz und die Reue noch sehr präsent“, betont Stefan. „Dieses Leid, das aus meinem Daten entstanden ist, möchte ich nicht noch einmal durchmachen.“