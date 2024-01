Berlin. Sie sollen den Mangel an Sonnenlicht in der dunklen Jahreszeit wettmachen. IMTEST vergleicht die fünf besten LED-Tageslichtlampen.

Licht und Dunkelheit können die eigene Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes aufhellen oder trüben. In der dunklen Jahreszeit fühlen sich viele Menschen daher müde, ermattet und antriebslos. Kein Wunder: Im Sommer bei blauem Himmel wirken bis zu 100.000 Lux Lichtstärke auf den Körper ein, bei bedecktem Himmel immerhin noch 20.000 Lux. An einem trüben Novembertag können dagegen nur noch etwa 5000 Lux gemessen werden – und das im Freien. Denn in Gebäuden mit künstlichem Licht liegen die Werte meist deutlich darunter.