Sonnenschutz: Wie Sie Sonnencreme richtig auftragen

Auch wenn die Sonne nicht scheint, raten einige Hautärzte dazu, Sonnencreme zu tragen - vor allem in den Sonnermonaten. Denn die Sonne sendet ultraviolette (UV) Strahlen aus, die unsere Haut schädigen und vorzeitig altern lassen können. Zuhause wie auch im Urlaub sollten Verbraucher ein paar Dinge bei der Auswahl der Sonnencreme beachten. Zudem gibt es einige Fehler, die mitunter schwere Verbrennungen nach sich ziehen könnten. Wir klären auf, wie man Sonnencreme auftragen sollten und wie oft man das ganze Prozedere wiederholen sollten.

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass zwei Haupttypen von UV-Strahlen gibt, die unsere Haut betreffen: UVA- und UVB-Strahlen. UVA-Strahlen dringen tief in die Haut ein und verursachen vorzeitige Hautalterung und Faltenbildung. UVB-Strahlen hingegen dringen in die oberen Hautschichten ein und können Sonnenbrand verursachen. Beide Typen tragen zum Risiko von Hautkrebs bei.

Wie hoch ist das Hautkrebsrisiko durch UV-Strahlen?

Langfristige Exposition gegenüber UV-Strahlen, insbesondere ohne angemessenen Schutz, erhöht das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Sonnencreme ist ein entscheidender Schutz vor diesen Strahlen und kann dazu beitragen, Hautkrebs vorzubeugen.

Auswahl der richtigen Sonnencreme: Wie hoch sollte der LSF sein?

Die Lichtschutzfaktor (LSF) einer Sonnencreme zeigt an, wie gut sie vor UVB-Strahlen schützt. Ein LSF von 30 bedeutet beispielsweise, dass die Haut theoretisch 30-mal länger der Sonne ausgesetzt werden kann, bevor sie rot wird, als ohne Schutz. Für die meisten Menschen ist ein LSF von mindestens 30 ausreichend. Personen mit heller Haut, vielen Muttermalen oder einer Vorgeschichte von Hautkrebs sollten jedoch einen LSF von 50 oder höher in Betracht ziehen.

Welchen LSF der Sonnencreme für Sie in Frage kommt, hängt von Ihrem Hauttyp ab. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit empfohlenen LSF-Werten für verschiedene Hauttypen:

Hauttyp Eigenschaften LSF Typ I Sehr helle Haut, blondes oder rotes Haar, Sommersprossen, verbrennt schnell, bräunt nie 50+ Typ II Helle Haut, blondes oder hellbraunes Haar, verbrennt schnell, bräunt langsam 30-50 Typ III Haut von mittlerer Farbe, dunkles Haar, verbrennt manchmal, bräunt langsam 20-30 Typ IV Olivenfarbene oder bronzefarbene Haut, dunkles Haar, verbrennt selten, bräunt leicht 15-20 Typ V Dunkle Haut, dunkles Haar, verbrennt nie, bräunt leicht 10-15 Typ VI Sehr dunkle Haut, schwarzes Haar, verbrennt nie, bräunt leicht 10 oder weniger

Auf welche Inhaltsstoffe sollte ich beim Kauf von Sonnencreme achten?

Achten Sie beim Kauf einer Sonnencreme auf die Inhaltsstoffe. Eine gute Sonnencreme sollte sowohl UVA- als auch UVB-Schutz bieten. Suchen Sie nach dem UVA-Logo auf der Verpackung, das anzeigt, dass das Produkt ausreichend UVA-Schutz bietet.

Hilft Sonnencreme gegen Falten?

Darüber hinaus sollten Verbraucher eine Sonnencreme ohne den Inhaltsstoff Octocrylen auswählen. Octocrylene ist ein chemischer UV-Filter, der in Sonnenschutzmitteln verwendet wird, um die Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Es wird auch als Antioxidans eingesetzt, um die Stabilität von Sonnenschutzmitteln zu erhöhen. Octocrylene schützt die Haut vor UV-A- und UV-B-Strahlen, die Sonnenbrand und Hautkrebs verursachen können.

Was bedeutet wasserfest bei Sonnencreme?

Wählen Sie eine wasserfeste Sonnencreme, insbesondere wenn Sie schwimmen oder Sport treiben. Beachten Sie jedoch, dass keine Sonnencreme vollständig wasserfest ist, und das Auftragen sollte nach dem Schwimmen oder Schwitzen wiederholt werden.

Wie viel Sonnencreme pro Person?

Um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten, sollte eine ausreichende Menge Sonnencreme aufgetragen werden. Eine Faustregel ist, dass für einen Erwachsenen etwa 6 Teelöffel Sonnencreme benötigt werden, um den gesamten Körper abzudecken.

Wie verteilte ich Sonnencreme auf dem Körper?

Tragen Sie die Sonnencreme gleichmäßig auf alle Hautpartien auf, die der Sonne ausgesetzt sind. Achten Sie darauf, auch schwer erreichbare Stellen wie den Rücken oder die Rückseite der Beine abzudecken.

Einige Stellen werden beim Auftragen von Sonnencreme oft übersehen. Vergessen Sie nicht, Ihre Ohren, den Nacken, die Oberseite Ihrer Füße und die Unterseite Ihrer Arme zu schützen. Bei kahlen oder lichter werdenden Haaren ist auch der Schutz der Kopfhaut wichtig – hier kann ein Sonnenschutzspray oder ein breitkrempiger Hut hilfreich sein.

Wann und wie sollte ich Sonnencreme auftragen?

Tragen Sie die Sonnencreme mindestens 20-30 Minuten vor dem Sonnenbad auf, damit sie genügend Zeit hat, in die Haut einzuziehen und optimalen Schutz zu bieten.

Wie oft sollte ich mich mit Sonnencreme eincremen?

Wiederholen Sie das Auftragen von Sonnencreme alle zwei Stunden oder nach dem Schwimmen, Schwitzen oder Abtrocknen mit einem Handtuch, um den Schutz aufrechtzuerhalten.

Was sind häufige Fehler bei der Verwendung vom Sonnencreme?

Veraltete oder verdorbene Sonnencreme

Achten Sie darauf, dass Ihre Sonnencreme nicht abgelaufen ist, da sie sonst möglicherweise nicht mehr wirksam ist. Lagern Sie die Sonnencreme an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Hitze, um die Wirksamkeit des Produkts zu erhalten

Unzureichendes Auftragen von Sonnencreme

Ein häufiger Fehler besteht darin, zu wenig Sonnencreme aufzutragen oder sie ungleichmäßig zu verteilen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Produkt verwenden und alle Hautpartien abdecken, um einen wirksamen Schutz sicherzustellen.

Zusammenfassen lässt sich sagen: Ein guter Sonnenschutz ist unerlässlich, um Hautschäden durch UVA- und UVB-Strahlen sowie das Risiko von Hautkrebs zu minimieren. Wählen Sie eine geeignete Sonnencreme mit ausreichendem LSF und achten Sie auf die richtige Anwendung, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Denken Sie daran, die Sonnencreme regelmäßig aufzutragen und auch schwer erreichbare oder oft übersehene Stellen zu schützen.

