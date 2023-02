Rentenausweis: Wo Rentner damit viel Geld sparen können

Frankreichs Regierung will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben und riskiert damit heftige Proteste und Streiks. Parallel zur Anhebung des Rentenalters soll die Beitragszeit schneller als bislang geplant auf 43 Jahre ansteigen.

Rente mit 64 in Frankreich ab 2030

Nicht nur für Studenten und Jugendliche oder Kinder gibt es Vergünstigungen

Auch Rentnerinnen und Rentner erhalten an einigen Stellen Preisnachlässe, wenn sie ihren Rentenausweis vorzeigen

Wir zeigen, wo Sie eine Menge Geld sparen können

Kinder und Jugendliche, Studenten und Azubis und Menschen mit Behinderung: Sie alle erhalten in Deutschland oft Vergünstigungen. So sind die Eintritte zu Freizeiteinrichtungen oder in Museen für sie häufig niedriger als für die meisten anderen Menschen. Und auch Fahrkarten für Bus und Bahn gibt es meist zu einem geringeren Preis.

Doch es gibt noch eine weitere Gruppe, die häufig von entsprechenden Nachlässen profitiert – und alle anderen in ihrer Größe deutlich in den Schatten stellt: Rentnerinnen und Rentner. Nach einem langen Arbeitsleben stehen ihnen stehen ihnen diverse Erleichterungen zu. Menschen, die in der Rente die entsprechenden Rabatte nutzen wollen, brauchen dazu meiste einen handfesten Nachweis: Den Rentenausweis.

Rentenausweis: So erhalten Rentner ihren Nachweis

Früher mussten Senioren noch die Schere zur Hand nehmen, um den aktuellen Rentenausweis aus dem jährlichen Rentenbescheid auszuschneiden. Heute kommt er bequem per Post nach Hause, und zwar mit dem Begrüßungsschreiben vom Renten Service der Post. Lesen Sie auch: Tipps, wie Sie sich auf die Rente vorbereiten

Im Scheckkartenformat landen Rentenausweise seit Juli 2020 bei Renteneintritt im Briefkasten – und passen somit in jeden normalen Geldbeutel. Statt Plastik nutzt die Rentenversicherung folienverstärktes Papier, eine umweltfreundliche Alternative. Bei Verlust des Ausweises genügt es, den Renten Service der Deutschen Post zu kontaktieren, um Ersatz zu erhalten.

Wo erhalten Senioren mit dem Rentenausweis Vergünstigungen?

Satte Preisminderungen dürfen sich Rentner vor allem in kulturellen Institutionen erhoffen. Hier gibt es häufig Rabatte:

Museen

Zoos

Theater

Kinos

Und auch in Einrichtungen der öffentlichen Hand kommen Rentner deutlich günstiger weg. Städtische Büchereien bieten Ruheständlern meist lukrative Angebote, Kurse an Volkshochschulen zählen ebenso dazu. Mehr zum Thema: Rente mit 63 streichen? IG-Metall-Chef warnt deutlich

Gleiches gilt auch für den Sportsektor. So locken viele Schwimmbäder Rentner mit vergünstigten Tarifen. Das beschränkt sich aber nicht auf öffentliche Einrichtungen, sondern schließt meist gemeinnützige und privatwirtschaftliche Institutionen mit ein. So sparen Rentner oft bei Mitgliedsbeiträgen in Sportvereinen oder Fitnessstudios. Sportclubs mit nationaler und internationaler Strahlkraft, etwa Fußball-Rekordmeister FC Bayern oder Basketball-Bundesligist Alba Berlin, begrüßen Rentner mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

Vielerorts locken auch Restaurants mit Rabatten, zudem gibt es zunehmend günstige Modeboutiquen, die sich an Rentner und Rentnerinnen richten. Selbst Reiseunternehmen spezialisieren sich zusehends auf die Altersgruppe 65 plus. Auch dort gibt es teilweise Rabatte für Rentner. Auch interessant: Statt Riester – So könnte eine bessere private Rente klappen

Rentner im Verkehr: Ermäßigungen dank Rentenausweis

Um die Mobilität von Rentnerinnen und Rentnern zu verbessern, bieten die meisten Verkehrsverbünde unter Vorlage des Rentenausweises Rabatte an. Seniorenkarten im öffentlichen Nahverkehr sind meist deutlich verbilligt, wenn auch teilweise zeitliche Beschränkungen gelten. So sind die günstigeren Tickets teilweise erst ab neun Uhr gültig, um den morgendlichen Berufsverkehr zu entlasten.

Auf Ermäßigungen dürfen Rentnerinnen und Rentner vor allem im öffentlichen Verkehr hoffen. Foto: Jens Büttner / dpa

Und auch im überregionalen Verkehr dürfen Senioren billiger fahren. Während Menschen unter 65 für eine Bahncard50 244 zahlen, berechnet die Deutsche Bahn für die Senioren-Version gerade einmal die Hälfte. Ein Drittel sparen Ältere immerhin noch bei der Bahncard25 und zahlen nur 38,90 Euro. In beiden Fällen entscheidet allerdings nicht der Rentenstatus, sondern lediglich das Alter. Bleiben Sie informiert: Renten 2023 – Was Sie im Ruhestand unbedingt beachten sollten

Vergünstigungen für Rentner sind Flickenteppich

Das bedeutet allerdings nicht, dass Rentner automatisch mit vergünstigten Preisen rechnen können. Von Kommune zu Kommune, von Bundesland zu Bundesland gestalten sich Rabattstrukturen unterschiedlich. So lohnt es sich für Rentner, sich vorab über mögliche Rabatte zu informieren.

Unterschiede gibt es zudem bei den Altersgrenzen. Zwar beziehen etwa 21 Millionen Menschen in Deutschland Rente, davon sind aber rund vier Millionen Beziehende unter 65. Teilweise orientieren sich Ermäßigungen am Alter, teilweise am Rentenstatus.

