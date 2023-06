VfL-Frauen: Vorbereitung wird zeitlicher Kraftakt

Das erste Pflichtspiel steigt in drei Monaten, die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben jetzt bekanntgegeben, wann sie in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 starten. Klar ist schon lange: Es wird angesichts der späten Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) eine Herkulesaufgabe – gerade einmal eine gute Woche hat Trainer Tommy Stroot seinen gesamten Kader vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal zusammen.

Mehr zu den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg:

Los geht’s für die Wolfsburgerinnen am 20. Juli – zeitgleich mit der WM. Dann wird allerdings noch ein Großteil des Kaders fehlen, weil davon auszugehen ist, dass zahlreiche Nationalspielerinnen auch im endgültigen WM-Aufgebot ihrer Länder stehen.

Bis zu 17 VfLerinnen verpassen Trainingsauftakt wegen der WM

Für Deutschland könnten bis zu elf Spielerinnen mitfliegen (zehn aktuelle plus Neuzugang Chantal Hagel), für die Niederlande vier (drei aktuelle plus Zugang Fenna Kalma). Island-Turbo Sveindis Jonsdottir und die polnische Torjägerin Ewa Pajor, deren Auswahlteams sich nicht qualifiziert haben, sind dagegen ab dem 20. Juli dabei, genauso wie die Neuzugänge Vivien Endemann (SGS Essen), Camilla Klüver (Eintracht Frankfurt), Anneke Borbe (Werder Bremen), Lisa Schmitz (HSC Montpellier) und Kiara Beck (eigene Reserve). Ob Rebecka Blomqvist mit Schweden zur WM fährt – und ob sie dann noch in Wolfsburg spielt – ist offen. Riola Xhemaili (SC Freiburg) dürfte mit der Schweiz die WM spielen.

Wann genau die WM-Fahrerinnen beim VfL loslegen, richtet sich nach dem Turnierverlauf. Am 1. September sind alle wieder dabei – und dann geht’s gleich ins achttägige Trainingslager in die Klosterpforte nach Harsewinkel, wo sich der VfL schon in den vergangenen zwei Jahren unter Coach Stroot vorbereitet hat. Am 3. September (Ort und Zeit noch offen) steigt gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven das einzige Testspiel mit komplettem Kader.

Aus dem Trainingslager zum ersten Pflichtspiel im DFB_Pokal

Von dort aus geht’s direkt zum ersten Pflichtspiel, das im DFB-Pokal (9. bis 11. September) steigt. Die Liga, die mit neuem Sponsor nun Google Pixel Frauen-Bundesliga heißen wird, hat ihren ersten Spieltag vom 15. bis 17. September. Die Champions-League-Quali beginnt für den VfL am 10./11. Oktober mit dem Hinspiel in der zweiten und letzten Qualirunde.

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

hot

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de