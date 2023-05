VfL Wolfsburg holt Frankfurt-Talent Camilla Küver

Der Kader der Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg für die neue Saison nimmt weiter Gestalt an: Als sechster Neuzugang wird die 19-jährige Defensivspielerin Camilla Küver von Eintracht Frankfurt das Team des zweimaligen Champions-League-Siegers verstärken. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Küver, die aufgrund einer Knieverletzung derzeit ausfällt, wechselt ablösefrei und hat bei den Grün-Weißen einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterzeichnet.

Seit ihrem Debüt im Oktober 2020 kam die gebürtige Hessin 36-mal in der Bundesliga und siebenmal im DFB-Pokal zum Einsatz – unter anderem im Finale 2021 gegen den VfL Wolfsburg (0:1 nach Verlängerung). Sie ist sowohl in der Außen- als auch in der Innenverteidigung einsetzbar, heißt es weiter. Bis zur U19 kam Küver, die im Rahmen eines Auslandssemesters auch fünf Monate in den USA spielte, in sämtlichen Auswahlteams des DFB zum Einsatz.

Zuvor hatte der VfL bereits Chantal Hagel, Anneke Borbe, Lisa Schmitz, Vivien Endemann und Riola Xhemaili für die neue Saison unter Vertrag genommen. „Der VfL Wolfsburg ist ein absoluter Top-Verein im europäischen Frauenfußball, der die besten Möglichkeiten bietet, um sich individuell weiterzuentwickeln“, wird Küver in der VfL-Pressemitteilung zitiert. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und überzeugend. Ich freue mich, die Chance zu bekommen, in diesem Umfeld den nächsten Schritt zu gehen und hoffe, dass ich in Zukunft dazu beitragen kann, mit der Mannschaft maximal erfolgreich zu sein.“

Kellermann: „Verfolgen ihre Entwicklung“ schon lange

Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball des VfL Wolfsburg, erklärte: „Camilla ist eine sehr talentierte Spielerin, deren Entwicklung wir schon seit vielen Jahren intensiv verfolgen. Sie hat sich bereits als 17-Jährige in einem stark besetzten Frankfurter Team durchgesetzt. Wir werden sie behutsam aufbauen und sind davon überzeugt, dass Camilla mit ihrem großen Potenzial die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung bei uns gehen wird.“

