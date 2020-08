VfL Wolfsburg: Dieser Kader soll das i-Tüpfelchen setzen

Am 1. Juli machte Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg den Wechsel Kathrin Hendrichs vom FC Bayern aus München an die Aller bekannt. Eine Woche später vermeldete der Männer-Bundesligist Union Berlin die Verpflichtung Sebastian Griesbecks von 1. FC Heidenheim. Was diese beiden Wechsel miteinander zu tun haben? Bei der Frage nach einem Zusammenhang muss die Neu-Wolfsburgerin Hendrichs schmunzeln.

Denn die 28-jährige deutsche Nationalspielerin und der ein Jahr ältere Neu-Berliner sind ein Paar. Da wurde die sportliche Zukunft auch gemeinsam durchdacht. „Wir haben versucht, zusammen zu planen, wohin es uns verschlägt“, gibt Hendrich zu. „Dann hatten wir das Glück, dass von beiden Vereinen das Interesse da war.“ Zuvor hatte Griesbeck in Ulm gewohnt und sie in München, das waren anderthalb Stunden Fahrt. „Von der Entfernung her haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt“, sagt die Wolfsburgerin augenzwinkernd. „Aber wir kriegen das hin. Und eigentlich ist es perfekt: Wir sind nicht zu weit auseinander, und wir machen beide nochmal sportlich einen großen Schritt nach vorn.“

Das Ausland war für Hendrich kein Thema

Für Hendrich gilt: Wer schon bei den Bayern unter Vertrag steht, der kann für diesen Schritt nach vorn nur noch zum VfL gehen – zumindest innerhalb Deutschlands. Im Ausland gibt’s da noch andere Adressen, die in einem solchen Fall interessant sind. Aber das will auch nicht jede. „Für mich kam es nicht infrage, ins Ausland zu gehen“, sagt Hendrich. Sie mag die deutsche Liga. „Sie ist sehr ausgeglichen, du musst jede Woche an dein Limit gehen und jeden Gegner ernst nehmen. Das ist reizvoll.“

Beim VfL ist die 28-Jährige für die Abwehr eingeplant, bevorzugt für die rechte Seite, „ob außen oder innen ist eigentlich egal“, erklärt sie selbst. Aber Hendrich weiß auch, dass sie jetzt bei der am besten besetzten deutschen Mannschaft angeheuert hat – mit allen Konsequenzen. Auch die Bayern haben einen starken Kader. Doch der des VfL hat vor allem in der Breite noch einmal eine andere Qualität. „Klar, ich will immer spielen“, sagt Hendrich, „aber mir ist klar, dass der Konkurrenzkampf groß ist.“ Da ist Durchbeißen angesagt.

Hendrich will mit dem VfL Titel holen

Doch die deutsche Nationalspielerin kann sich für den Erfolg auch unterordnen. Denn ein weiterer Grund für ihren Wechsel zum VfL war der: Sie will Titel holen, „egal wie“. Unglaublich, aber wahr: Auf nationaler Ebene ging sie bislang immer leer aus. Mit dem Nationalteam wurde sie 2016 Olympiasiegerin, und mit dem 1. FFC Frankfurt gewann sie 2015 die Champions League. Doch national musste Hendrich zuletzt immer dem VfL den Vorzug geben. Das kann jetzt nicht mehr passieren.

Und ihr erster Eindruck vom neuen Arbeitgeber, vom Umfeld und von der Stadt ist positiv: „Definitiv kann ich mich hier wohlfühlen.“ Sie ist allerdings – überhaupt nicht abwertend gemeint – ein „Dorfkind“. Denn sie hat sich für eine Wohnung etwas außerhalb von Wolfsburg entschieden. „Etwas ländlich, das ist genau meine Art von Leben“, sagt die neue Nummer 4 des VfL.