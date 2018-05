VfL-Frauen: Wolfsburg als Finalort der Königsklasse?

Kiew Die Vergabe des Champions-League-Finals in ein politisch brisantes Land wie die Ukraine dürfte nicht jedem Fan geschmeckt haben, schon gar nicht den Frauenfußball-Fans in Wolfsburg, denen die Reise zu teuer war. Obendrein, da die Preise angesichts des Männerfinals am Samstag explodierten. Für all...