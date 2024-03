Wolfsburg. Die langjährige Nationalspielerin steht bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg offenbar vor einer Vertragsverlängerung.

Svenja Huth war am Ostersamstag für die Fußballerinnen des VfL eine der Hauptgarantinnen für den zehnten Einzug ins DFB-Pokalfinale in Serie. Die Kapitänin, die zuletzt ihr Karriereende in der deutschen Nationalmannschaft verkündet hatte, trieb ihre Mannschaft gegen die SGS Essen immer wieder an und wollte unbedingt noch ihr Tor - was ihr in der 89. Minute mit dem Schlusspunkt zum 9:0 schließlich auch noch gelang. Danach sprach die 33 Jahre alte Offensivspielerin auch über ihre Zukunft - und deutete ihren Verbleib beim VfL über die laufende Saison hinaus an.

Tommy Stroot mit Loblied auf Svenja Huth

Ihr Arbeitspapier endet nach der laufenden Saison. Kurz vor Weihnachten hatte sie sich alles offen gelassen - Vereinswechsel, Karriereende oder eine weitere Zeit beim VfL. Wörtlich sagte Huth am Samstag: „Ich bin nicht gewillt, meine Fußballschuhe komplett an den Nagel zu hängen. Von daher bin ich hier mit Wolfsburg in guten Gesprächen. Und ich glaube, nicht zu viel zu verraten, wenn ich sage, dass es ganz gut aussieht.“ Das klingt schon schwer danach, dass Huth auch in der kommenden Saison in grün-weiß aufläuft.

Gegen die SGS Essen belohnte sich VfL-Kapitänin Svenja Huth für eine bärenstarke Leistung mit dem Treffer zum 9:0-Endstand. © regios24 | Helge Landmann

Und mit Leistungen wie in den vergangenen Wochen, in denen sie auch als Leader vorweg ging, ist sie für den VfL Gold wert. Coach Tommy Stroot war hinterher voll des Lobes, sagte: „Sveni tut uns extrem gut. Egal, ob wir am Ball sind, aber auch gegen den Ball, weil sie einfach extrem viele Meter absolviert. Sie ist ein Vorbild für alle anderen Spielerinnen, weil sie auch mal 50 Meter nach hinten sprintet, um den Ball noch irgendwie zu erreichen und abzulaufen. Das sind wichtige Momente. VUnd von daher sticht sie da auf jeden Fall momentan heraus, und das freut mich extrem für sie.“

Nationalmannschafts-Ende: „Es war die richtige Entscheidung“

Womöglich hängt es mit Huths Entscheidung zusammen, das Kapitel Nationalmannschaft beendet zu haben. Nach der geschafften Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris hat sie diesen Entschluss öffentlich gemacht. Am Samstag sagte sie: „Ich bin dankbar für die Reise, die ich hinter mir habe, für alles was ich positiv wie negativ erleben durfte. Es ist ein weinendes und ein lachendes Auge, aber für mich persönlich war es die richtige Entscheidung.“ Aktuell gibt‘s Gespräche, wann Huth verabschiedet wird. In der jetzt beginnennden Abstellungsphase, in der Deutschland in die EM-Qualifikation startet, wird das noch nicht passieren, zu kurzfristig war ihre Entscheidung, zu weit weg ist das Heimspiel in Aachen gegen Island am 9. April (18.10 Uhr).

Huth freut sich auf mehr Zeit mit der Familie, im vergangenen September waren sie und ihre Frau Laura zum ersten Mal Eltern geworden, Sohn Emil war am Samstag erstmals mit im AOK-Stadion - und sah gleich einen bärenstarken Auftritt seiner Mama. Das könnte es in Zukunft häufiger geben. Gerade jetzt, da die Zeichen zwischen Klub und Spielerin auf Verlängerung stehen.