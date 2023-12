Wolfsburg. Der Vertrag der Nationalspielerin beim VfL Wolfsburg läuft im Sommer aus. Ob sie bleibt, geht oder aufhört, ist nicht entschieden.

Beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft ist Svenja Huth eine absolute Führungsspielerin und Persönlichkeit, die auf dem Platz vorangeht und neben dem Platz für Themen wie Vielfalt und Gleichberechtigung eintritt. Hinter der 32-Jährigen liegt ein außergewöhnliches Jahr 2023. Fußballerisch war mit dem Gewinn des DFB-Pokals und dem Erreichen des Champions-League-Finals (2:3 gegen den FC Barcelona), aber auch dem frühen Aus bei der WM in Australien sowie dem Verpassen der Gruppenphase der Königsklasse mit Wolfsburg. alles dabei „Eine Achterbahnfahrt der Gefühle“ erlebte die sympathische Offensivspielerin. Privat sind sie und ihre Frau Laura Anfang September Eltern des kleinen Emil geworden. „Man versucht es immer zu beschreiben, aber es fällt schwer. Es ist ein Gefühl des Stolzes, voller Liebe, voller Glück“, sagt sie weiter. Ob und wie lange Huth noch auf dem Fußballplatz stehen wird, lässt sie offen. Im Sommer läuft ihr Vertrag beim VfL aus, sie sagt: „Alles ist offen, und es kann in jede Richtung gehen.“