VfL Wolfsburg. Das Kovac-Team kann auch beim 2:2 bei Eintracht Frankfurt trotz zweimaliger Führung nicht gewinnen. Lacroix und Behrens treffen.

Mit einer Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg war Eintracht Frankfurt in die Partie gegangen. Beim VfL Wolfsburg lag der letzte Sieg in der Bundesliga noch länger zurück: Mitte Dezember in Darmstadt hatten die Grün-Weißen zuletzt drei Punkte eingefahren. Es war am Sonntag in der Frankfurter Arena also das Duell der kriselnden Fußball-Bundesligisten, die mit dem gleichen Ziel in die Saison gestartet waren: einen Platz im internationalen Geschäft zu ergattern. Wenn überhaupt, dann ist diesem nur Eintracht Frankfurt ein Stück näher gekommen – weil der VfL beim 2:2 vor 56.500 Zuschauern in der Frankfurter Arena den Dreier durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit völlig unnötig herschenkte.

VfL-Chefcoach Niko Kovac hatte die zu erwartende Startelf aufgeboten. Es begannen jene Akteure, die beim 1:1 gegen Borussia Dortmund eine Woche zuvor eine überzeugende Vorstellung geboten hatten. Mit einer Ausnahme: Der weiterhin mit Schulterproblemen kämpfende Mattias Svanberg saß lediglich auf der Bank. Für ihn durfte mit Yannick Gerhardt jener Matchwinner ran, der als Einwechselspieler gegen den BVB für den Wolfsburger Ausgleich gesorgt hatte. Auf der Gegenseite hatte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller im Vergleich zur Europapokal-Schlappe gegen Saint-Gilloise vier Veränderungen an seiner Anfangsformation vorgenommen: Philipp Max, Donny van de Beek und Éric Junior Dina Ebimbe spielten von Beginn an, zudem gab Hugo Ekitiké sein Startelf-Debüt.

Lacroix bringt VfL Wolfsburg mit Blitztor in Führung

Der VfL erwischte den perfekten Start: Nach einem Ballverlust der Frankfurter ging es für die Gäste per Konter über die rechte Seite ganz schnell: Lovro Majer holte einen Eckball heraus, der einen Distanzschuss von Maximilian Arnold nach sich zog. Der Kapitän traf nur den Innenpfosten, doch Jonas Wind flankte den Ball anschließend gefühlvoll auf den langen Pfosten, wo Wolfsburgs Innenverteidiger Maxence Lacroix zum 0:1 einnickte (2.). Doch die mitgereisten VfL-Anhänger durften sich nicht lange freuen. Nicht mal eine Viertelstunde war gespielt, als Frankfurt durch Philipp Max nach einem schnellen Angriff über die linke Seite und unter Mithilfe von Ekitiké ausglich (14.).

Die Eintracht war danach am Drücker, die immer wieder zu bemerkende Verunsicherung der vergangenen Wochen schien jetzt wie weggeblasen. Ekitiké hätte keine zehn Minuten später das Spiel drehen können, schoss nach Hereingabe von Dina Ebimbe jedoch über das Tor. Auch der Ex-Wolfsburger Omar Marmoush hätte für die Führung der Hausherren sorgen können, doch seine scharfe Hereingabe von rechts grätschte Lacroix stark weg, bevor Ekitiké einschießen konnte. Zwischen beiden Szenen war aber auch der VfL dicht dran am zweiten Treffer: Lovro Majer war plötzlich über rechts frei durch, scheiterte aber frei vor Eintracht-Keeper Kevin Trapp.

Wolfsburger Defensive steht nach Druckphase wieder sicher

Die temporeiche Druckphase der Frankfurter ebbte zunehmend ab, der VfL bekam die Partie jetzt wieder besser in den Griff und kam immer wieder zu starken Offensivszenen. Eine davon nutzte der kopfballstarke Kevin Behrens zum 1:2 (36.). Vorausgegangen war eine Ablage von Jonas Wind auf Landsmann Joakim Maehle, der den Ball von links gefühlvoll mit dem Außenrist in die Mitte geköpft hatte. Hinten ließen die Gäste bis zur Pause nichts mehr anbrennen, zuvor hatte die Defensivreihe immer wieder Probleme mit den schnellen und trickreichen Offensivakteuren der Frankfurter gehabt. Bald darauf ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager, der mit einer an seinem Headset befestigten „RefCam“ über den Platz lief. Durch die Kameraaufnahmen aus Schiri-Perspektive beabsichtigen DFB und DFL, die Transparenz zu erhöhen und Anschauungsmaterial für Schiedsrichter zu liefern.

Die Halbzeitführung für den VfL ging vollauf in Ordnung. Die Kovac-Elf zeigte Offensivqualitäten wie in den vergangenen Wochen und Monaten selten zuvor. Hinten geriet die Mannschaft vor allem Mitte der ersten Hälfte das eine oder andere Mal ins Schwimmen, fing sich aber anschließend wieder.

Tennisbälle fliegen aus Frankfurt-Block trotz Investoren-Aus

Die zweite Hälfte begann nicht mit einem sportlichen Höhepunkt, sondern mit einem Vorfall, mit dem nach dem Investoren-Aus wohl kaum einer gerechnet hatte: Es flogen wieder Tennisbälle und andere Gegenstände auf den Rasen. „Investorenvereine raus aus der DFL – Scheiß Wolfsburg“ stand auf einem Plakat vor dem Frankfurter Fanblock. Die Wut der Anhänger richtete sich jetzt auf den führenden Gastverein. Mehrere Minuten musste die Partie unterbrochen werden.

Auf den Aktionismus auf den Rängen folgte auf der Spielfläche zunächst mal wenig. Der VfL kontrollierte die Partie weitgehend. Frankfurt wirkte über weite Strecken rat- und ideenlos. Bis zur 68. Minute: Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite setzte Ansgar Knauff den Ball frei vor Casteels am langen Eck vorbei (69.). Die Gefahr wuchs, dass die Gäste den Gegner wieder stark machten und die Partie doch noch aus der Hand gaben. Vielleicht auch deshalb setzte Niko Kovac ein Zeichen in Form eines Offensiv-Doppelwechsels: Lukas Nmecha durfte nach seinem Comeback gegen Dortmund erneut ran und mit Patrick Wimmer feierte ein weiterer Angreifer seine Rückkehr nach langer Verletzung. Raus gingen Lovro Majer und Kevin Behrens (72.).

Marmoush schockt Wolfsburg in der Nachspielzeit

Auch in der Schlussviertelstunde schien beim VfL hinten nichts anzubrennen. Doch dann erinnerte der Stadionsprecher mit seiner Durchsage daran, dass den Hausherren noch elf Minuten Nachspielzeit blieb, um eine Aufholjagd zu starten. Und das ließen sich die Gastgeber nicht zweimal sagen: In Minute 90 + 2 war Marmoush über rechts im VfL-Strafraum durch und schob zum 2:2 ein. Die Kulisse war jetzt wieder voll da, das Frankfurter Publikum peitschte das eigene Team nach vorn, der VfL geriet plötzlich noch einmal in Bedrängnis, das Spiel drohte spät zu kippen.

Am Ende aber blieb es beim Remis. Punkteteilungen werden für den VfL Wolfsburg im Jahr 2024 immer mehr zur Gewohnheit. Am Samstag um 18.30 Uhr tritt das Team zu Hause gegen den VfB Stuttgart an.