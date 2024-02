Wolfsburg. Der Flügelspieler brennt bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg auf sein Comeback. Ist es Sonntag bei Eintracht Frankfurt so weit?

Kurz bevor Patrick Wimmer im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld zum VfL Wolfsburg wechselte, machte der Fußball-Profi in einer anderen Angelegenheit Nägel mit Köpfen: Mit seiner Sarah verlobte er sich in der freien Natur, auf der extra feierlich und ganz in weiß dekorierten Ladefläche eines Pick-ups. Weniger romantisch war das, was der Angreifer in den vergangenen Monaten beim VfL erlebte: Ein Syndesmoseriss zwang ihn zu einer gut dreimonatigen Pause. Aber: Zum Glück hat der 22-Jährige ja Sarah, die mit ihm an seinem Comeback arbeitete. Jetzt ist der Österreicher wieder zurück – allerdings ist die Konkurrenz im Offensivbereich größer als je zuvor in dieser Spielzeit.