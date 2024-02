Wolfsburg. Wolfsburgs Nationalspielerin Lena Lattwein fällt für „wenige Wochen“ aus. Blomqvist trainiert nach Kreuzbandriss wieder auf dem Platz.

Für die Play-offs zur Nations League war Lena Lattwein von Bundestrainer Horst Hrubesch nicht nominiert worden. Vermutlich hätte die Nationalspielerin des VfL Wolfsburg ohnehin nicht zum Einsatz kommen können. Am Donnerstag wurde bei der 23 Jahre alten Mittelfeldspielerin ein operativer Eingriff am Schleimbeutel des rechten Knies vorgenommen. Wenige Wochen, abhängig vom Heilungsverlauf, werde Lattwein ausfallen, heißt es in einer knappen Mitteilung des Klubs.

Hrubesch kritisierte Lattwein zuletzt deutlich

Die Schmerzen sind nicht ganz neu, sie beschäftigten die Spielerin offenbar bereits vor der Winterpause. Im Bundesliga-Heimspiel kurz vor Weihnachten hatte sie eine Knieprellung erlitten, in der Folge über Probleme geklagt. Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3:0) gehörte Lattwein dann zu den besten Wolfsburgerinnen, beim 9:1-Kantersieg in Nürnberg fehlte sie allerdings schon wieder.

Und dann war da noch die Nichtberücksichtigung für die deutsche Nationalmannschaft. Im Vergleich zu anderen wie Lina Magull, die keine Einladung für die Olympia-Qualifikation erhielten, äußerte sich Hrubesch in Lattweins Fall sehr ausführlich, sagte: „Für mich spielt sie eigentlich nicht das, was sie spielen kann.“ Der Interimsbundestrainer habe von ihr „viel, viel mehr erwartet“.

Schafft es Lattwein bis zum Bayern-Knaller zurück auf den Platz?

Lattwein muss jetzt verletzt mitfiebern, dass das DFB-Team, für das acht Wolfsburgerinnen nominiert sind, am Freitagabend (21 Uhr, live in der ARD) die Qualifikation für die Olympischen Spiele schafft. Klappt‘s nicht am Freitag, gibt‘s am Dienstag gegen den Verlierer des Halbfinals zwischen Spanien und den Niederlanden eine zweite und letzte Chance.

Wann Lattwein selbst wieder auf dem Platz stehen wird, um Hrubesch dann hoffentlich überzeugen zu können, mit zu Olympia zu fahren, ist noch unklar. Möglich, dass die Mittelfeldspielerin auch das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern (23. März, 17.45 Uhr, VW-Arena) verpasst.

Rebecka Blomqvist ist zurück auf dem Wolfsburger Trainingsplatz

Eine extrem erfreuliche Nachricht gab‘s am Donnerstag aber auch aus dem VfL-Lager: Rebecka Blomqvist, die sich gleich im ersten Pflichtspiel der Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, läuft wieder auf dem grünen Rasen. Der VfL postete am Donnerstag ein Video vom Elsterweg auf seinen sozialen Kanälen, schrieb dazu: „Die schönste Aufnahme des Tages.“

In der laufenden Saison wird Blomqvist, die den VfL vor der Spielzeit zunächst hatte verlassen wollen, aber nicht mehr zum Einsatz kommen. Die schwedische Nationalspielerin hatte am vergangenen Freitag stellvertretend für die Mannschaft in Hannover die Auszeichnung als „Niedersachsens Mannschaft des Jahres“ in Empfang genommen.