Wolfsburg. Ein umstrittenes Eigentor bringt die VfL-Fußballerinnen auf die Siegerstraße - und befeuert wohl eine Schiedsrichterinnen-Diskussion.

Erst in der vergangenen Woche hatte Nürnbergs Sportdirektor Osman Cankaya eine Debatte neu entfacht, die so neu gar nicht ist: Es gibt in der Frauenfußball-Bundesliga zu viele Fehlentscheidungen der Schiedsrichterinnen. Er sieht mit Blick auf die weiblichen Unparteiischen „qualitative Missstände und strukturelle Defizite beim DFB“. Und am Sonntag könnte er mit der entscheidenden Szene des Spitzenspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt neues Futter für seine Argumentation erhalten haben. Denn die entscheidende Szene, die schließlich zu dem 3:0 (0:0)-Heimsieg der Wölfinnen vor fast 8900 Zuschauern in der VW-Arena führte, hat schon im Stadion für hitzige Diskussionen gesorgt und für viel Unverständnis bei der unterlegenen Eintracht. Ganz fair ist das allerdings nicht.