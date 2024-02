Berlin. Der VfL-Geschäftsführer ging mit Kapitän Arnold in den Fan-Block. Für ihn ist die Situation im Moment in den Stadien „kein Zustand“.

Bevor es wirklich zum Spielabbruch kam, nahmen sich Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und Kapitän Maximilian Arnold der Sache an. Gemeinsam gingen die beiden Repräsentanten des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Samstag beim Auswärtsspiel ihres Klubs bei Union Berlin in die Fankurve und versuchten, an die Vernunft des eigenen Anhangs zu appellieren. Immerhin stand ein Spielabbruch kurz bevor.