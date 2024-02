Berlin. Niko Kovac bleibt auch nach dem 0:1 in Berlin Trainer des VfL Wolfsburg. Aber die ersten Fans fordern schon seinen Rauswurf.

Vielleicht war es auch ein wenig der Blick durch die grün-weiße Brille, der die Analyse von Niko Kovac so positiv ausfallen ließ. Trotzdem lässt sich auch mit einer kritischen Sicht auf die Gesamtlage des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga feststellen, dass der in der Kritik stehende Trainer nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft am Samstag bei Union Berlin zu Recht den einen oder anderen Punkt in seinen Ausführungen machte.