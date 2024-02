Berlin. Weil immer wieder Tennisbälle aus den Kurven auf den Platz flogen, war das Bundesliga-Spiel für lange Zeit unterbrochen.

Es sollte ein für beide Mannschaften wichtiger Bundesliga-Nachmittag werden. Doch der Protest sogenannter Fußball-Fans gegen die Investoren-Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL) brachte das Spiel des VfL Wolfsburg bei Union Berlin am Samstag an den Rand des Abbruchs. Nachdem Mitte der ersten Hälfte immer wieder Tennisbälle aus dem Union-Block auf das Spielfeld flogen, bat Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die Spieler in die Kabine. Erst nach einer guten halben Stunde ging es weiter.