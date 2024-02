Wolfsburg. Die Chancenverwertung war nach dem 1:1-Patzer in Leverkusen und vor dem Liga-Hit in der VW-Arena gegen die Eintracht ein Thema.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg präsentieren sich am Sonntag (14 Uhr, live bei MagentaSport und Dazn) erstmals in der laufenden Bundesliga-Saison wieder auf der größten Bühne, die Wolfsburg zu bieten hat. Sie spielen ihr Topspiel gegen Verfolger Eintracht Frankfurt in der Volkswagen-Arena. 7500 Tickets waren bis Freitag verkauft, und es geht im ersten Heimspiel des Jahres und nach dem VfL-Patzer in Leverkusen darum, den Anschluss an Spitzenreiter Bayern München zu halten.