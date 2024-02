Wolfsburg. Der Torwart des VfL Wolfsburg zog sich gegen Hoffenheim eine Rückenprellung zu. Pervan steht gegen Union zwischen den Pfosten.

Im wichtigen Spiel bei Union Berlin muss Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) auf seinen Torwart Koen Casteels verzichten. Der belgische Schlussmann kann die Reise in die Hauptstadt wegen einer Rückenprellung nicht antreten. Casteels hatte sich bereits im vergangenen Heimspiel gegen Hoffenheim verletzt, berichtet Trainer Niko Kovac. Es sei „bei einem Zusammenprall kurz vor Schluss“ mit VfL-Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw passiert, so der Coach. „Als er in die Kabine kam, ging gar nichts“, sagt Kovac über Casteels.