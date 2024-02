Frankfurt/Wolfsburg. VfL-Leihgabe spielt mit Frankfurt im Bundesliga-Hit in der VW-Arena gegen Wolfsburg. Auf ein Wiedersehen freut sie sich nur bedingt.

Es ist ein extrem wichtiges Spiel, das am Sonntag (14 Uhr) in der VW-Arena wartet. Sowohl für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, die Spitzenreiter Bayern München (ein Punkt Vorsprung) weiter dicht auf den Fersen bleiben wollen. Als auch für Eintracht Frankfurt, das mit einem Rückstand von nur drei Punkten anreist und mit einem Sieg aufschließen kann. Ein wichtiger Faktor bei der Eintracht ist Pia Wolter, die sich vor der Saison für mehr Spielzeit in die Main-Metropole verleihen ließ – und dort ihr fußballerisches Glück gefunden zu haben scheint.