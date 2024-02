Wolfsburg. Wolfsburgs Fußballerinnen sind zum „Look & Cook“ beim Team-Optiker zu Gast. Das Spitzenspiel gegen Bayern steigt am Samstag, 23. März.

Dieser Termin hat für die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg eine genauso lange Tradition wie das Sammeln von Titeln: Am Mittwochabend lud Team-Optiker Ehme de Riese die Mannschaft ins Rittergut nach Nordsteimke zum Augencheck, das er seit einigen Jahren mit einem Koch-Event verbindet. Vor allem Ewa Pajor hat der Optiker mit dem Check helfen können, aber auch bei zahlreichen anderen konnte er bereits „nachschärfen“.

„Ein bis zwei sind es in der Regel, bei denen wir die Sehschärfe verbessern können“, sagt de Riese über den Sehtest, der an dem Abend im Rittergut nebenbei läuft. Dramatisch war es 2015 bei der damals 18 Jahre alten Pajor, die kurz zuvor aus ihrer polnischen Heimat zum VfL gewechselt war. „Plötzlich blinkte einer unserer Computer – so etwas hatte ich noch nicht gesehen“, erzählte der Optiker damals. „Ihre Hornhaut-Unregelmäßigkeit war fast mit dem bloßen Auge zu sehen.“ Hätte der Klub nicht sofort reagiert, wäre die Topstürmerin, die in Polen gerade erst zum vierten Mal zur Fußballerin des Jahres gekürt wurde, womöglich sogar erblindet.

Fast das gesamte Team und das Team ums Team waren der Einladung von Optiker Ehme de Riese (in Rot) gefolgt. © Wolfsburg | Darius Simka

Das unterstreicht, wie wichtig Team und Optiker das jährliche Treffen ist. In der Regel ist es ein fixer Termin im Rahmen der Saisonvorbereitung, weil die allerdings wegen der WM extrem kurz ausgefallen war, holte man es jetzt nach. Und lecker war‘s auch wieder: Angeleitet von den Köchen der Wildfrisch-Gutsküche standen unter anderem Flammkuchen mit Wasserbüffel-Mozzarella, Zander- und Rinderfilet sowie Mandel-Espuma auf dem Koch- und Speiseplan.

Für Ehme de Riese (rechts) und Karsten Eckhoff gab‘s von VfL-Kapitänin Alexandra Popp einen unterschriebenen Ball. © regios24 | Darius Simka

De Riese hofft, mit einem gelungenen Abend einen kleinen Beitrag für eine gute Vorbereitung auf das Topduell gegen Eintracht Frankfurt zu leisten. Der Optiker fiebert fast immer mit den VfLerinnen im Stadion mit, weiß natürlich, dass am Sonntag (14 Uhr) in der VW-Arena „ein schon fast entscheidendes Spiel um die Meisterschaft“ ansteht. Verliert der Tabellenzweite aus der Autostadt gegen den direkten Verfolger, könnte der Rückstand auf die Bayern auf vier Punkte anwachsen. Und der VfL hätte die Meisterschaft nicht mehr in der Hand. Aber Wolfsburgs „Zeugwart für die Augen“ ist grundsätzlich zuversichtlich, schiebt augenzwinkernd hinterher: „Den Sehtest machen wir seit 2008, das „Look & Cook“ seit 2012. Seitdem hat die Mannschaft in jeder Saison einen Titel gewonnen.“

Wolfsburg empfängt die Bayern am Samstag, 23. März, um 17.45 Uhr

Unterdessen hat der DFB die Bundesliga-Spieltage 15 bis 17 zeitgenau angesetzt - und damit auch das Spitzenspiel gegen Meister Bayern München, das am Samstag, 23. März, um 17.45 Uhr in der Volkswagen-Arena stattfindet. Der freie Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 15. Februar, einen Tag zuvor der für Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber.

Das Heimspiel gegen RB Leipzig im AOK-Stadion ist ein Montagabend-Spiel am 11. März (19.30 Uhr), bereits das dritte für die Wolfsburgerinnen seit Ende Dezember. Mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim eröffnen die Wolfsburgerinnen am Freitag, 15. März, (18.30 Uhr) den 16. Spieltag.