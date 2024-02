Wolfsburg. Sportlich ist das Eintracht-Spiel für die VfL-Fußballerinnen immens wichtig. Die VW-Arena dürfte aber nicht so voll werden wie zuletzt.

Die Frauenfußball-Bundesliga ist aus Sicht des VfL Wolfsburg am zurückliegenden Spieltag wieder etwas zu spannend geworden. Nach dem eigenen Patzer bei Bayer Leverkusen (1:1) hat der FC Bayern dank des 4:0 gegen den SC Freiburg die Tabellenspitze wieder übernommen. Am Sonntag (14 Uhr) müssen die Wölfinnen also liefern, um im Titelkampf mit Meister Bayern München nicht an Boden einzubüßen, den Titel weiter selbst in der Hand zu haben. Und gleichzeitig gilt es, Verfolger Eintracht Frankfurt abzuschütteln. Es ist also sportlich einiges drin in diesem Match mit dem Tabellendritten. Das Interesse an der Partie ist im Vergleich zu den vergangenen Partien in der Volkswagen-Arena allerdings verhalten.