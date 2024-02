Wolfsburg. Erstmals kostete die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg eine Hinausstellung in einem Bundesliga-Titelkampf unmittelbar Punkte.

Sechs Tage zuvor war Marina Hegering noch die gefeierte Heldin bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, die mit einem Treffer der Marke „Tor des Monats“ die Bundesliga-Partie bei der SGS Essen drehte. Am Sonntag beim 1:1 bei Bayer Leverkusen kam der Nationalverteidigerin dann eine tragische Rolle zu: Nach einem starken Spiel der Nummer 31 sah sie in der 71. Minute wegen Nachtretens Gelb-Rot, ihren ersten Platzverweis überhaupt. Aus dem folgenden Freistoß resultierte das 1:1, über das Unentschieden kamen die Wolfsburgerinnen nicht hinaus. Es war dabei erst der achte Platzverweis in 21 Bundesliga-Jahren des VfL - und vielleicht der folgenschwerste.