Wolfsburg. Der Franzose wechselt auf Leihbasis nach Nantes. Eine England-Offerte für seinen Torwart soll der Fußball-Bundesligist abgelehnt haben.

Als am Donnerstag um 18 Uhr das Transferfenster in Deutschland schloss, schien klar: Der VfL Wolfsburg hat sich mit Kevin Behrens einen neuen Spieler geangelt und damit seinen Kader vergrößert. Die Gerüchte um mögliche Abgänge schienen Gerüchte zu bleiben, doch mit einer Meldung am Freitagmorgen wurde eines doch noch Realität: Nicolas Cozza wechselt leihweise zum französischen Erstligisten FC Nantes. Der Deal war nur deshalb nachträglich möglich geworden, weil in Frankreich die Wechselfrist erst um 23 Uhr endete. So konnte der VfL den Deal praktisch in der Nachspielzeit eintüten.