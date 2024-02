Wolfsburg. Wolfsburgs Trainer warnt: „Dann werden Sie krank!“ – St. Paulis Trainer Hürzeler soll ein heißer Nachfolgekandidat sein.

„Ich bin total entspannt.“ Mit diesem Satz hatte Niko Kovac am vergangenen Wochenende nach dem enttäuschenden 1:1 des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln aufhorchen lassen. Es war eine Äußerung, wie sie der Kroate in den schwierigen Wochen zuvor nicht zum ersten Mal getätigt hatte – doch diesmal hinterließ sie bei einigen Anhängern den Eindruck von Gleichgültigkeit. Vor der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, VW-Arena) machte Kovac nun deutlich, dass seine bisherigen Kommentare die Funktion eines Schutzpanzers hatten. Das Bekenntnis des Cheftrainers fiel ausgerechnet auf einen Tag, an dem Informationen durch die Medien gingen, dass der VfL offenbar starkes Interesse an einer Zusammenarbeit mit St. Paulis Erfolgstrainer Fabian Hürzeler hat.