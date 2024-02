Wolfsburg. VfL Wolfsburg gastiert in der Frauenfußball-Bundesliga in Leverkusen, wo Topstürmerin Ewa Pajor auf ihre Nationalteam-Rivalin trifft.

Die Pflichtaufgabe vor dem ersten Highlight-Match der Rückrunde steht für den VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga der Frauen auf dem Programm. Am Sonntag von 14 Uhr an gastiert der Tabellenführer beim siebtplatzierten Bayer Leverkusen. Alles andere als drei Punkte wären ein herber Rückschlag und zusätzlicher Druck für das Team von Tommy Stroot, das eine Woche später in der großen VW-Arena den Tabellendritten Eintracht Frankfurt zum Spitzenspiel empfängt.