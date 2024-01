Wolfsburg. Der Vierte Offizielle, der von den Zuschauerrängen kam, ist selbst Tage nach dem 1:1 des VfL Wolfsburg gegen Köln noch in aller Munde.

„Unglaublich“ war es. „Einmalig“ war es. Und ja, irgendwie fühlte es sich eben auch „unwirklich“ an für ihn – selbst an den Tagen danach. Tobias Krull, Sportlicher Leiter und Torwart des Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn, hat am Samstag nun völlig unerwartet das erlebt, was ihm als Sportler verwehrt blieb: Er hatte beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln seinen ersten Einsatz in der Volkswagen-Arena – als Vierter Offizieller.