Wolfsburg. Der Zuschauer springt beim 1:1 des VfL Wolfsburg gegen Köln ein, weil der Linienrichter nach einem Schuss gegen den Kopf k. o. geht.

So hatte sich Tobias Krull seinen Nachmittag im Fußball-Stadion sicherlich nicht vorgestellt. Der Torwart und Sportliche Leiter von Landesligist MTV Gifhorn war am Samstag Zuschauer bei der Partie zwischen den Bundesligisten VfL Wolfsburg und 1. FC Köln in der VW-Arena. Doch plötzlich war Krull, der übrigens in der Jugend sowie in seinen ersten beiden Jahren als Herrenspieler für den VfL aktiv war, mittendrin statt nur dabei. Die Partie, die 1:1 (1:1) endete, nahm für den gebürtigen Helmstedter nach einer guten Viertelstunde eine unerwartete Wendung.