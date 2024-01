Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg spielt 1:1 gegen Köln. Tobias Krull, Torwart bei Landesligist MTV Gifhorn, springt als Vierter Offizieller ein.

Vor seinem Stadionbesuch am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg hatte sich Tobias Krull sicherlich nicht vorstellen können, dass er in diesem Spiel der Fußball-Bundesliga eine wichtige Nebenrolle spielen sollte. Doch der Torwart und Sportlichen Leiter des Landesligisten MTV Gifhorn tauschte nach einer guten Viertelstunde seinen Platz auf Haupttribüne gegen einen direkt am Spielfeldrand.