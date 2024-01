Wolfsburg. Tommy Stroot, Coach der Wolfsburger Fußballerinnen, ist zufrieden mit der Vorbereitung: „Sind wesentlich weiter als in der Hinrunde“.

Inwieweit der Hinrunden-Patient VfL Wolfsburg in den zurückliegenden Wochen komplett wiedergenesen ist, wird sich erst am Montag (19.30 Uhr, live bei Sport1) zeigen, wenn die VfL-Fußballerinnen in der Bundesliga bei der SGS Essen an der Hafenstraße zu Gast sind. Aber die Eindrücke, die die Mannschaft in den vergangenen Wochen in der Wintervorbereitung vermittelt hat, lassen darauf schließen, dass der Bundesliga-Spitzenreiter bereit ist, um sich sowohl zum Meister zu küren als auch den zehnten Erfolg in Serie im DFB-Pokal zu landen. Folgende Indizien gab die Vorbereitung inklusive Trainingslager in Portugal.