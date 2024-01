Wolfsburg. Beim 1:1 des VfL Wolfsburg beim Bundesliga-Aufsteiger wütete der Trainer nach dem Ausgleichstreffer, gab sich später aber reumütig.

Allzu oft hat der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga Führungen in der zweiten Spielhälfte hergegeben. Nicht umsonst steht das Team in dieser Statistik weit unten, derzeit auf Rang 14 der 2.-Halbzeit-Tabelle. Beim 1:1 am Samstag in Heidenheim hielt die Defensive nach der Pause dicht, wenn auch zumindest einmal nur mit Glück. Das änderte aber nichts daran, dass sich die Serie der unglücklichen Ausgleichs-Gegentreffer fortsetzte – diesmal nur schon kurz vor dem Gang in die Kabine.