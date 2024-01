Wolfsburg. Beim 1:1 bei Aufsteiger Heidenheim gibt der VfL in der Fußball-Bundesliga erneut eine Führung her und fährt mit einem Zähler heim.

Der VfL Wolfsburg holt im Jahr 2024 den zweiten Punkt in der Fußball-Bundesliga. Nach dem 1:1 in Mainz fährt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit dem gleichen Ergebnis auch einen Zähler beim 1. FC Heidenheim ein – aber eben auch nicht mehr. Wieder reichte eine Führung den Gästen nicht, um in einem kampfbetonten Spiel drei Punkte einzufahren.