Wolfsburg. Die Nationalspielerin des VfL Wolfsburg überzeugt beim 10:0 im Test gegen Prag - und spricht über ihre komplizierte Hinrunde.

Es wirkte an diesem Freitagnachmittag nicht so, als habe Lena Oberdorf weite Teile der ersten Halbserie sowie das Trainingslager des VfL Wolfsburg in Portugal verpasst. Beim 10:0 (3:0) im Testspiel gegen Sparta Prag gehörte die Nationalspielerin in den ersten gut 60 Minuten zu den auffälligsten Fußballerinnen des Bundesliga-Spitzenreiters, für den Alexandra Popp (4), Chantal Hagel (2), Fenna Kalma (2) und Sveindis Jonsdottir (2) die Tore erzielten. Das 1:0 leitete die immer noch erst 22 Jahre alte Mittelfeldspielerin ein, das 2:0 legte sie direkt auf. Wie der VfL zeigte auch „Obi“ einen klaren Aufwärtstrend. Hinterher sagte sie mit einem Strahlen im Gesicht: „Es hat sich gut angefühlt, wieder zurück zu sein und auf dem Platz zu sein.“