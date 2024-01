Wolfsburg. Nach einem Spaß-Aufruf im Netz wird der Franzose zum besten Hinrundenspieler des VfL gewählt. Der Verein reagiert erstmal gar nicht.

An der großen weiten Social-Media-Welt kommt längst keiner mehr vorbei. Kein Unternehmen. Und auch kein Verein, der im Profisport mitmischt. Und weil die Netzgemeinde gefüttert werden will, werden die Follower mit Aktionen wie Abstimmungen bespaßt. Beim VfL Wolfsburg ist das jetzt gehörig in die Hose gegangen. Bei der Wahl zum Spieler der Hinrunde landete mit Nicolas Cozza ausgerechnet ein Akteur auf Platz 1, der in der Hinrunde nur selten zum Einsatz gekommen ist und bei den Fans keine große Lobby besitzt. Der Verein möchte vor der Partie der Bundesliga-Fußballer beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr) keinen offiziellen Kommentar abgeben – und kürte stattdessen Jonas Wind zum Topscorer der Hinrunde.