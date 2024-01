Wolfsburg. Almuth Schult, die langjährige Nummer 1 der DFB-Fußballerinnen, begrüßt Eishockey-Hoffnung Hannah Loist im VWFS-Förderprogramm.

Hannah Loist war gerade erst 14 Jahre alt geworden, da hütete die Eishockey-Keeperin aus dem Nachwuchs der Young Grizzlys Wolfsburg im August 2022 erstmals das Tor der deutschen U18-Nationalmannschaft. Erst am Sonntag war sie von ihrer ersten U18-Weltmeisterschaft zurückgekehrt, jetzt hatte sie in der Eis-Arena einen ganz besonderen Termin. Nach ihrer Aufnahme in das Sportförderprojekt der VW Financial Services (VWFS) gab‘s Besuch von Almuth Schult. Die langjährige Nummer 1 der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft und des VfL Wolfsburg, die zur Jury des Förderprojekts gehört, gratulierte dem Talent von Keeperin zu Keeperin und drehte mit ihr einige Runden auf dem Eis.