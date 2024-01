Wolfsburg. Der Außenspieler des VfL Wolfsburg kommt in dieser Saison einfach nicht in Tritt. Ein Platz im EM-Kader ist in weite Ferne gerückt.

Nur drei Spieler des VfL Wolfsburg kamen in dieser Saison in sämtlichen 17 Hinrundenpartien der Fußball-Bundesliga zum Einsatz: Top-Torjäger Jonas Wind, Millionen-Einkauf Lovro Majer und – etwas überraschend – Ridle Baku. Letzterer geht aktuell durch eine schwere Zeit und spart im persönlichen Gespräch nicht mit Selbstkritik: „Es war nicht gerade überragend“, sagt der Wolfsburg-Profi mit Blick auf seine Leistungen in der laufenden Serie. Und trotzdem: Aufgeben will der 25-Jährige beim VfL nicht. Mit einem vorzeitigen Ausstieg aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag beschäftigt er sich nach eigener Aussage nicht.